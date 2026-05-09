HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özgür Özel: "Türkiye iktidar değişimini görüyor"

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin 108. mitinginde Rize'de açıklamalarda bulundu. Özel Rize'de, "Türkiye bugün bu meydandaki iktidar değişimini görüyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel: "Türkiye iktidar değişimini görüyor"
Doğukan Akbayır

CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 108’incisi Rize’de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Mitingde CHP lideri Özel dikkat çeken ifadelerde bulundu.

CHP lideri Özgür Özel: "Türkiye iktidar değişimini görüyor" 1

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Güzel Rize, vakit geldi artık söz Rizelinin ağzında. Bizi burada ağırlayan, bağrına basan Rize'ye selam olsun. Ardeşen'e, Güneysu'ya, Fındıklı'ya, Rize'nin yiğit insanlarına, cesur insanlarına selam olsun hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün buraya samimiyetimizle geldik. Tüm haksızlıklara karşı sizin vicdanınıza sığınmaya geldik. Rize'de birlikte duruşun karşısında saygıyla eğilmeye geldik.

"BU MEYDANI SADECE CHP'LİLERE YORAMAYIZ"

Rahmetli Mesut Yılmaz'dan bu yana bu kalabalığı gördüğümüz bu meydanı sadece CHP'lilere yoramayız. Burada Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkanlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet Cumhuriyet'in sandığına sahip çıkanlar bugün bu meydanda. Birçok siyasi partinin il başkanları beni birlikte karşıladılar. Rize'nin bütün demokratlarına selam olsun. 1977'de Rize'yi sandıkta almıştık, 1980'de silahla, darbeyle elimizden aldılar. Şimdi yine bir darbe girişimiyle yürüyüşümüzü durdurmaya çalışanlar var.

"TÜRKİYE BUGÜN İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ GÖRÜYOR"

Değerli Rizeliler, bana bakarsanız Türkiye bugün bu meydandaki iktidar değişimini görüyor. Geriye bakmayın, ileriye bakın. Çay üreticisini ezenlere, balıkçıları sömürenlere değil geleceğe, iktidara bakıyoruz. Atatürk, Rize'ye çok önem verdi. En önemli bürokratlarından birini, Zihni Derin'i görevlendirdi. Rize'nin bereketli topraklarını çay fideleriyle tanıştırdı. 1924'te çayın önü açıldı. Her şartta İsmet Paşa tarafından da çay üreticisi desteklendi. Çay üreticisinden emeği sömürülecek bir fedakârlık istenmedi.

"CHP NE YAPTI DİYENLERE SÖYLÜYORUM"

CHP ne yaptı diyenlere söylüyorum, CHP, Rize'yi çayla tanıştırıp Rizelilere çayla ekmek sağlayan partidir. Rize'yi seviyoruz, Rizelileri seviyoruz. Bu kentten oy alanlar, seçim günlerinde bu kente yüzlerini geçim günlerinde sırtlarını dönmeyi tercih ettiler. 210 bin aile, yaklaşık 1.5 milyon insan çayla geçimini sağlıyor.

CHP lideri Özgür Özel: "Türkiye iktidar değişimini görüyor" 2

"ÇAYIN KİLOSU 40 LİRA OLMALIDIR"

Çay, 35 liradan alınsın dedik, 25 lira verdiler. Bir kilo çayın maliyeti 31 lira ve Rizeliler bu yıl hiç olmazsa 40 TL fiyat bekliyor. Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. Bir kilo çay satan, 2 ekmeği alıp koltuğunun altına alıp gidebilmelidir. Çayda sömürüye son diyoruz. Bu slogan 1970'lerden beri söylenen bir slogandır. Biz iktidar olduğumuzda çay üreticisi için neler yapacağımızı kanun teklifi olarak Meclis'e sunduk ve orada beklemektedir. İktidar olunca çay üreticileri için yeni bir kanun çıkaracağız ve taban fiyattan alıp garantisi sözü vereceğiz.

"5 ŞİRKETE HER TÜRLÜ GARANTİYİ VERİYOR"

Bu iktidar 5 şirkete her türlü garantiyi veriyor. Yol yapana geçiş garantisi veriyor ama çay üreticisine alım garantisi veremiyor. Çaya ilan edilen taban fiyatın, yüzde 10'u kadar da destekleme verilecek. Kaçak çayla etkin mücadele edilecek. Ülkenin zorlukları olabilir ama atılacak onlarca doğru adım var. Her defasında bir bahane buluyorlar ve sizden fedakârlık isteniyor.

Bankalar promosyon parası vermeye razıyken bu olanak sizden alınıyor. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, yukarıdan bakmayın, bu insanları ezilecek karınca olarak görmeyin. Karıncanın arkadaşı var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 10 bin Çay Kur işçisine kadro sözü, devlet sözümüzdür, namus sözümüzdür.

"MAĞDUR OLAN BAŞVURACAK VE HAKKINI ALACAK"

Acele kamulaştırma, milli güvenliğin tehdit durumunda, Anayasa tarafından Cumhurbaşkanına verilmiş bir yetkidir. Önemli bir yere radar konulacaksa, oranın parasını verip acele kamulaştırabilirsin ancak yol yapıyorum diyerek acele kamulaştırıyorsun vatandaş susuyor. İyidere-İkizdere yolunda acele kamulaştırma mağdurlarına sorunlarını çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Mağdur olan başvuracak ve kanun önünde haklarını alacak.

Kıyı balıkçılığıyla uğraşanların bellerini yüksek masrafların büktüğünü biliyoruz. Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu bir bakanlık bizim iktidarımız döneminde olacak ve bu sorunların hepsi çözülecek. Rize'de, 110 bin emekli var. Açlık sınırı 35 bin TL, en düşük emekli maaşı 20 bin TL. Ortalama emekli maaşı 23 bin TL. Yoksulluk sınırı ise 113 bin TL. Yoksulluktan kurtulmak için 5 emeklinin bir araya gelip birleşmesi gerekiyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Havalimanı’nda orman yangınları öncesi ekiplerle tören düzenlendiÇanakkale Havalimanı’nda orman yangınları öncesi ekiplerle tören düzenlendi
Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldüBorç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldü

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.