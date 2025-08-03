HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana’da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4’er ay hapis cezası alan 2 FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuş yakalandı.

Adana’da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kars’ta jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken darbe girişimi sırasında kışladan çıkan ve daha sonra sabah geri kışlaya dönen 2 ihraç uzman çavuşun 3 gün önce ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezaları onandı.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36) ve O.S. (33), merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez görücüye çıkıyor: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi buluşmaİlk kez görücüye çıkıyor: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi buluşma
Nehirde kaybolmuştu! Acı haber geldiNehirde kaybolmuştu! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Sabiha Gökçen'de panik! Uçaklar bir bir pas geçti

Sabiha Gökçen'de panik! Uçaklar bir bir pas geçti

Bakan Tekin'den tartışmaları bitiren açıklama: LGS iptal edilecek mi?

Bakan Tekin'den tartışmaları bitiren açıklama: LGS iptal edilecek mi?

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.