Adana’da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın kamera kayıtları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat İnanmaz (19), aralarında husumet olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen kişiyle sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Bu kişi, bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirdiği İnanmaz’ı darbedip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dakikalarca süren kavganın ardından İnanmaz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekibi, Murat İnanmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır