Adana’da faciadan dönüldü: Park halindeki aracın altına giren çocuk son anda kurtarıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde park halindeki bir aracın altına giren küçük çocuk, sürücüsünün fark etmeden aracı hareket ettirmesiyle çevrede bulunan bir vatandaşın dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta oyun oynarken terliği park halindeki bir otomobilin altına girdi. Çocuk terliği almak için eğilerek otomobilin altına girmeye çalıştı. Bu sırada çocuğu fark etmeyen sürücü, otomobili hareket ettirmek üzereyken çevrede bulunan Bahtiyar Ete durumu son anda fark etti.

Hızla müdahale eden Ete, çocuğu aracın altından çıkarıp çekerek kazanın önüne geçti. Küçük çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olayın ardından gazetecilere konuşan Bahtiyar Ete, "Çocuk oynarken terliği kaçtı o sırada bizde adama arabayı öne al çocuk terliği alsın dedik. Çocukta o sırada aracın altına girdi. Şoför tam hareket edecekti ben çocuğu fark ettim onu kurtardım. Çocuğu kurtardığım için çok mutlu oldum" dedi.



