Adana’da kuvvetli yağış uyarısı

Adana’da bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlı hava için uyarı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle saat 12.00 ile 24.00 arasında kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kentte hafta boyunca aralıklarla devam edecek yağışlı hava, hava sıcaklıklarında da dalgalanmaya neden olacak. Bugün gündüz 22, gece ise 16 derece olması beklenen sıcaklık, yarın 18 dereceye kadar düşerken gece saatlerinde 12 dereceye inecek. Salı günü gündüz 22, gece 11; çarşamba günü ise gündüz 23, gece 10 derece civarında seyredecek.
Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Kentte perşembe günü hava sıcaklığının 27 dereceye çıkması beklenirken, cuma ve cumartesi günleri 29 derece, pazar günü ise 31 dereceye kadar yükselerek yazdan kalma günler yaşanacak.
Yetkililer, özellikle bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

