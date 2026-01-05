HABER

Adana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölü

Adana’da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Seriner’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

kaza
