HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana’da sağanak hayatı felç etti: Araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Adana’da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana’da sağanak hayatı felç etti: Araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Meteorolojinin uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye edildi.
Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Adana’da sağanak hayatı felç etti: Araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı 1

Adana’da sağanak hayatı felç etti: Araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı 2

Adana’da sağanak hayatı felç etti: Araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O telefonun Avrupa fiyatları sızdı! İşte detaylarO telefonun Avrupa fiyatları sızdı! İşte detaylar
Adana’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastıAdana’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.