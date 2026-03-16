MacBook Neo'ya Windows 11 kuruldu: İşte sonuçlar

Apple'ın yeni uygun fiyatlı bilgisayarı MacBook Neo'ya Windows 11 kuruldu. Peki nasıl bir sonuç ortaya çıktı?

MacBook Neo'ya Windows 11 kuruldu: İşte sonuçlar
Enes Çırtlık

Yeni MacBook Neo ile ilgili inceleme ve test haberleri gelmeye devam ediyor. Kalbinde iPhone 16 Pro'lardan tanıdığımız A18 Pro işlemcisini taşıyan yeni MacBook modeli şimdi ise dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows 11 ile sınava girdi. Bu test kapsamında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

MACBOOK NEO'YA WINDOWS 11 KURULDU

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple'ın geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü yeni uygun fiyatlı MacBook Neo'ya Windows 11 kuruldu.

Sanallaştırma yazılımı geliştiren Parallels ekibi, aynı çipin kullanıldığı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar MacBook Neo üzerinde Windows 11’i çalıştırmayı başardı. İlk testlere göre Windows sanal makinesi sorunsuz kuruluyor ve temel kullanımda stabil çalışıyor ancak performans konusunda bazı önemli sınırlamalar var.

MacBook Neo ya Windows 11 kuruldu: İşte sonuçlar 1

FANSIZ TASARIM ISINMAYA YOL AÇIYOR

Haberde, MacBook Neo’nun en büyük dezavantajının fansız (pasif) soğutma sistemi kullanması olduğu ifade ediliyor. Alüminyum kasanın ısıyı dağıttığı ancak uzun süreli yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde A18 Pro çipinin hızını düşürmek zorunda kaldığı vurgulanıyor.

Bu durumun özellikle ağır CPU işlemleri, grafik odaklı uygulamalar ve uzun süreli Windows kullanımı sırasında performansın düşmesine neden olabildiğinin altı çiziliyor.

Habere göre, Parallels geliştiricileri, Windows üzerinde ağır işler yapılacaksa daha fazla RAM bulunan bir cihazın tercih edilmesini öneriyor.

