Adana’da sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geliyor

Meteoroloji verilerine göre kentte bugün gündüz saatlerinde hava sıcaklığı gölgede 30 dereceye kadar yükselirken, gece saatlerinde ise 17 dereceye kadar gerileyecek.

Yarından itibaren başlayacak yağışlı hava dalgasının Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarının gündüz 26, gece ise 15 derece seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklık düşüşü devam edecek. Perşembe günü 24 derece olması beklenen hava sıcaklığının, cuma günü 25, cumartesi günü 22 ve pazar günü ise 21 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Ayrıca Pazar günü yağışlı bir hava hakim olacak.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır