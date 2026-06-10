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Bursa’da piknik alanı yakınındaki yangın korkuttu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde piknik alanı yakınlarında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları sıcak hava ve rüzgarlı havalarda ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa’da piknik alanı yakınındaki yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi piknik alanı çevresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

Bursa’da piknik alanı yakınındaki yangın korkuttu 1

BURSA'DAKİ YANGINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa’da piknik alanı yakınındaki yangın korkuttu 2

ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEM SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları sıcak hava ve rüzgarlı havalarda ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa’da piknik alanı yakınındaki yangın korkuttu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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