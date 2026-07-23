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Gülistan Doku'nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Bu gelişme üzerine Doku ailesi adliyeye gitti. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, "Ben bir mezar istiyorum. Kızımın kemiğini istiyorum" dedi.

Gülistan Doku'nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum"

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah yapılan operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum" 1

DOKU AİLESİ ADLİYEYE GELDİ

Doku ailesinden baba Halit, anne Bedriye, abla Aygül Doku ile avukatları Ali Çimen de Tunceli Adliyesi'ne geldi. Sevk sonrası anne Bedriye ve abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum" 2

ANNE DOKU: "KIZIMIN KEMİKLERİNİ İSTİYORUM"

Bir mezar istediğini dile getiren ve şu anda gözaltına bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenen Bedriye Doku, "Ben bir mezar istiyorum. Kızımın kemiğini istiyorum. Adalet bakanına sesleniyorum. Benim kızımın kemiğini bana verin. Zaten kızım geri gelmiyor. Gülistanlar ve öğrenciler ölmesin. Anneler ağlamasın. Zaten benim kızım gitti, gelmiyor. Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördüysen savcıya git anlat. Oğlun ve kocan ne yaptıysa anlat. Siz nasıl o çocukların yüzüne bakıyorsunuz. Ne biliyorsanız anlatın. Sen de bir annesin" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum" 3

"PİŞMANIM DEYİN, NE GÖRDÜYSENİZ ANLATIN"

Anne ve babasının bu süreçte Türkçe öğrendiğini aktaran abla Aygül Doku, "Sırf kendini sizlere daha iyi ifade etsin diye. Ben Akın Gürlek'e güveniyorum. Akın Gürlek, ‘Ucu nereye giderse gitsin' dedi. Adalet bakanımız cümlesidir şuan bizi burada tutan. Ucu örtbasçı Tuncay Sonel'e, doktora, katil oğluna gitti. Bu dosya geri dönmeyecek. Bu dışardakiler hala bize bir şey olmaz diyenler var. Dışardakiler çok sayıda var. Bu operasyonların daha 3'üncü ayağı olacak. Bugüne kadar sustunuz. Validir, korktunuz. Ekmeğim gider, tehdit edildiniz korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun. Sizin yakanız bırakmayız. Mahkemenin salonlarında sizleri izlemeye geliriz. Gelin ben pişmanın deyin, ne gördüyseniz anlatın. Sizde kurtulun" diye konuştu.

Gülistan Doku nun annesinden yürek burkan feryat: "Kızımın kemiğini istiyorum" 4

"GÜLİSTAN DOKU MAGAZİNSEL HABER YA DA BEĞENME BUTONU DEĞİLDİR"

Abla Doku, "Kızımız hiç kimsenin reyting rekorunu tıklama butonu değildir. Kızımız hiç kimsenin magazinsel haberi değildir. Biz 6 yıldır adalet arayan bir aileyiz. İlk gün o köprüye atlamadı dediysek biz kızımızın ne yapıp ne yapmayacağını çok iyi bilen bir aileyiz. Biz kızımız tanıyoruz. Bir tane çok çirkin bir haber diyor ki ‘Gülistan dokunun vali ve valini oğluyla ilişkisi var' diyor. Böyle çirkin bir haber ne gazeteciliğe ne ahlaka ne de vicdana sığar. Bu haber sadece faillerinin işine yarıyor. Gülistan Doku'nun dosyası çok sıkı takip edilen bir dosya. Ben sadece ailemin sözcüsüyüm. Türkiye'de kızımızla ilgili yapılan tüm yorumlar teker teker tespit ediliyor. Benim kızım hiç kimsenin magazinsel haber yada beğenme butonu değildir. Buna müsaade etmeyiz. Bundan da hukuksal olarak tüm haklarımızı arıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
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