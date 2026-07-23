Musk'ın yeni hedefi sinema! Yıl bitmeden yapacağını açıkladı

Elon Musk, yapay zekâ platformu Grok Imagine’ın yıl sonuna kadar Homeros’un The Odyssey eserinin “tarihsel açıdan doğru” ve orijinal yapıta sadık uzun metrajlı bir uyarlamasını hazırlayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl sona ermeden Grok Imagine, The Odyssey’nin tarihsel açıdan doğru ve Homeros’un sanatına sadık uzun metrajlı bir filmini yapacak.” ifadelerini kullandı.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Musk ayrıca, Grok Imagine ile üretildiği belirtilen üç dakikalık bir videonun yer aldığı paylaşımı bağlantı olarak ekledi. Görüntülerde Odysseus ile su perisi Calypso arasında geçen bir sahne bulunuyor.

NOLAN'DAN GİŞEDE THE ODYSSEY BAŞARISI

Musk’ın açıklaması, Christopher Nolan’ın sinema uyarlamasının elde ettiği başarının ardından geldi.

Matt Damon’ın Odysseus’u, Anne Hathaway’in ise Penelope’yi canlandırdığı The Odyssey, cuma günü gösterime girdi. Film eleştirmenlerden büyük ölçüde olumlu yorumlar aldı ve gişede güçlü sonuçlar elde etti.

The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya genelinde 264 milyon dolar gişe geliri elde ederken, Rotten Tomatoes’ta yüzde 97 seyirci puanına ulaştı.