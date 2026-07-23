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Musk'ın yeni hedefi sinema! Yıl bitmeden yapacağını açıkladı

Elon Musk, Grok Imagine’ın Homeros’un eserine sadık, uzun metrajlı bir The Odyssey uyarlaması yapacağını söyledi.

Musk'ın yeni hedefi sinema! Yıl bitmeden yapacağını açıkladı
Enes Çırtlık

Elon Musk, yapay zekâ platformu Grok Imagine’ın yıl sonuna kadar Homeros’un The Odyssey eserinin “tarihsel açıdan doğru” ve orijinal yapıta sadık uzun metrajlı bir uyarlamasını hazırlayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl sona ermeden Grok Imagine, The Odyssey’nin tarihsel açıdan doğru ve Homeros’un sanatına sadık uzun metrajlı bir filmini yapacak.” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, Grok Imagine ile üretildiği belirtilen üç dakikalık bir videonun yer aldığı paylaşımı bağlantı olarak ekledi. Görüntülerde Odysseus ile su perisi Calypso arasında geçen bir sahne bulunuyor.

NOLAN'DAN GİŞEDE THE ODYSSEY BAŞARISI

Musk’ın açıklaması, Christopher Nolan’ın sinema uyarlamasının elde ettiği başarının ardından geldi.

Musk ın yeni hedefi sinema! Yıl bitmeden yapacağını açıkladı 1

Matt Damon’ın Odysseus’u, Anne Hathaway’in ise Penelope’yi canlandırdığı The Odyssey, cuma günü gösterime girdi. Film eleştirmenlerden büyük ölçüde olumlu yorumlar aldı ve gişede güçlü sonuçlar elde etti.

Musk ın yeni hedefi sinema! Yıl bitmeden yapacağını açıkladı 2

The Odyssey, açılış hafta sonunda dünya genelinde 264 milyon dolar gişe geliri elde ederken, Rotten Tomatoes’ta yüzde 97 seyirci puanına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Christopher Nolan
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