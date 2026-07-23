Tivibu’dan yeni müşterilere özel ilk 3 ay ücretsiz eğlence paketi

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, sinema ve spor tutkunlarına avantajlı bir fırsat sunuyor. Sadece online başvurularda geçerli olan “Tivibu Online’a Özel İlk 3 Ay Bedava Kampanyası” ile yeni aboneler, ilk 3 ay boyunca Tivibu’nun içeriklerine ücretsiz erişim imkânı elde ediyor. Üstelik Android TV kutusu ile birlikte 3 ay boyunca Youtube Premium ve Muud Premium üyelikleri ücretsiz.

ZENGİN İÇERİKLER AVANTAJLI FIRSATLARLA BULUŞUYOR

Dijital kanallar üzerinden başvuru yapan ve 18 ay taahhüt veren yeni müşteriler; Aile, Sinema, Spor ve Süper paketlerinden yararlanabiliyor. Kampanya sayesinde kullanıcılar, Tivibu’nun geniş içerik arşivine avantajlı koşullarla ulaşabiliyor.

Gişe rekorları kıran filmlerden ailecek izlenebilecek yapımlara, spor ve eğlence içeriklerinden belgesellere kadar uzanan zengin seçkiyle Tivibu, evleri birer eğlence merkezine dönüştürüyor. Yalnızca online kanalda sunulan kampanya, dijital başvurunun hız ve kolaylığını cazip içerik avantajlarıyla bir araya getirerek kullanıcı deneyimini daha da güçlendiriyor.

TİVİBU İLE EV SİNEMASI BAŞLIYOR

Online'a özel ilk 3 ay bedava kampanyası ile izlenebilecek yapımlar arasında “PAW Patrol: Süper Film”, “Transformers: Başlangıç”, “Kralın Kızı”, “Karate Kid: Efsane Dövüşçüler”, “Dedektif Knight 3: Son Görev”, “Hayali Arkadaşlar” yer alıyor. BBC yapımı “Krallık” ve “Büyük Kedilerin Tüm Yaşamı” içerikleri belgesel türünde öne çıkarken ilk kez ve sadece Tivibu’da izlenen dizilerden ise “The Rookie” ve “Robin Hood” diziseverlerle buluşuyor.

Tivibu’nun zengin içerik kütüphanesinde bulunan bu yapımlar ve daha fazlası online başvurularda geçerli 18 ay taahhüt karşılığında ilk 3 ay ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşuyor.