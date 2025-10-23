Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişiyi hedef alan silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama dahil 8 suça karışan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebekenin liderinin A.T. (21) olduğu belirlendi. Ekipler, detaylı incelemede şebekenin yaşları 16 ile 21 arasında değişen üyelerini belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonda şebekenin lideri A.T.’in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan aramada AK-47, otomatik tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgusunda "Benim hiçbir suçla alakam yoktur" diyen A.T. ile birlikte 4 şüpheli, sevk edildkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır