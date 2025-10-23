HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Adana’da silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama suçlarından bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişiyi hedef alan silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama dahil 8 suça karışan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebekenin liderinin A.T. (21) olduğu belirlendi. Ekipler, detaylı incelemede şebekenin yaşları 16 ile 21 arasında değişen üyelerini belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonda şebekenin lideri A.T.’in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan aramada AK-47, otomatik tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sorgusunda "Benim hiçbir suçla alakam yoktur" diyen A.T. ile birlikte 4 şüpheli, sevk edildkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama 1

Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama 2

Adana’da suç şebekesine operasyon: 4 tutuklama 3Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından 'Yasak aşk' çıktıYer: Adana! Otomobildeki sır ölümün altından 'Yasak aşk' çıktı
Bursa’da vinç üstünde "arı alarmı"Bursa’da vinç üstünde "arı alarmı"

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.