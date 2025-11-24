Adana’da tır, otobüse arkadan çarptı: 14 yaralı

HABER

Adana’da otoyolda tır, emniyet şeridinde park halindeki tur otobüsüne arkadan çarptı 1’i ağır 14 kişi yaralandı.Kaza, gece Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Adana’da otoyolda tır, emniyet şeridinde park halindeki tur otobüsüne arkadan çarptı 1’i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, gece Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, gezi dönüşü Adana istikametine giden Orhan T. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor arızası nedeniyle otoyolda güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde giden Hayrettin K. (27) yönetimindeki tır, park halindeki otobüse arkadan çarptı.

Kazada otobüste bulunan 13 kişi ve tır sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ağır yaralanan tır sürücüsünü uzun süren çalışmanın ardından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar il ve ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

