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Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tırın iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 63 NU 386 plakalı tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı 01 BDH 065 plakalı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BCK 144 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından tır sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı 1

Adana da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı 2


Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Ceyhan
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