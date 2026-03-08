HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana’da trafikte araçtan inip sürücüye saldıran iki kişi tutuklandı

Adana’da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, otomobilin önünü kesip camına vuran yanında ailesinin de olduğu sürcüyü tehdit eden şüpheli ile yanındaki şahıs tutuklandı.

Adana’da trafikte araçtan inip sürücüye saldıran iki kişi tutuklandı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi nedeniyle N.S. (46) ile diğer araçta bulunan İ.A. (25) ve M. K. (25) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. ve M. K. araçtan indi. İ.A. içinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü keserek aracın camına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli İ.A. ve M.K.’yı adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı.
Polis ekipleri, İ.A.’ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca İ. A.’nın ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. İ.A.’nın ifadesinde şahsın aracın önüne kırdığını bu nedenle ani fren yapmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Adana’da trafikte araçtan inip sürücüye saldıran iki kişi tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat'ta kahreden olay! Köpekten kaçarken canından olduYozgat'ta kahreden olay! Köpekten kaçarken canından oldu
MacBook Neo sonrası Apple'ın yeni sürprizi sızdırıldıMacBook Neo sonrası Apple'ın yeni sürprizi sızdırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.