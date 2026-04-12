Adana’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Adana’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve suç unsurlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesinde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 85,47 gram sentetik kannabinoid, 34,55 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ve 1 kök hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, aralarında çeşitli suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

