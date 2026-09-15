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Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Adana’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 3 bin 735 sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ruhsatsız silah kullanımının ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından belirlenen 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 kaleşnikof piyade tüfeği ile 3 bin 735 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 1

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 2

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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