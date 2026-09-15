Marmara'daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez"

Prof. Dr. Osman Bektaş olası Marmara Depremi'ne yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu. Bektaş dün yaptığı açıklamada, "2025 yılında Marmara'da gerçekleşen 6,2'lik depremi örnek gösteren Bektaş, "Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor. Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor.

"7'LİK DEPREMİ YENİDEN SORGULAR"

Neden? Göreli olarak güçlü sırtlar gerilme biriktirip kırılmayı başlatırken; gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olabileceği çukur zonları, creep (sürünme) yoluyla kırılmayı durdurabilir. Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular" ifadelerine yer vermişti.

SIRT-ÇUKUR MODELİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bugün de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bektaş, Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modelini örnek gösterdi. Bektaş paylaşımında şunları söyledi:

"2025–26 araştırmaları, Kumburgaz çevresinde yeraltı sıcaklığı, kaya yapısı ve su/akışkan miktarının doğu–batı yönünde değiştiğini gösteriyor. Çukur: daha sıcak, zayıf ve akışkanlı, hareketi kolaylaştırabilir. Sırt: daha sağlam ve dirençli, gerilme biriktirebilir.

2025 M6.2 depremi çukur boyunca ilerleyip doğudaki sırt sınırında durdu. Sırt başlatır, çukur taşır, bir diğer sırt durdurur.

"MARMARA'DA DEPREMİ YALNIZCA FAYIN HAREKETİ BELİRLEMEZ"

Sonuç: Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör"