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Marmara'daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez"

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da beklenen olası depreme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu noktada Kumburgaz'da sırt-çukur modelini örnek gösteren Bektaş, "Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör" dedi. Bektaş ayrıca, 7 ve 7'den büyük bir depremde tek parça kırılma senaryosunun yeniden sorgulanması gerektiğini söyledi. İşte tüm detaylar...

Marmara'daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez"
Melih Kadir Yılmaz

Prof. Dr. Osman Bektaş olası Marmara Depremi'ne yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu. Bektaş dün yaptığı açıklamada, "2025 yılında Marmara'da gerçekleşen 6,2'lik depremi örnek gösteren Bektaş, "Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor. Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor.

Marmara daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez" 1

"7'LİK DEPREMİ YENİDEN SORGULAR"

Neden? Göreli olarak güçlü sırtlar gerilme biriktirip kırılmayı başlatırken; gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olabileceği çukur zonları, creep (sürünme) yoluyla kırılmayı durdurabilir. Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular" ifadelerine yer vermişti.

SIRT-ÇUKUR MODELİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bugün de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bektaş, Kumburgaz’da Sırt–Çukur Modelini örnek gösterdi. Bektaş paylaşımında şunları söyledi:

Marmara daki olası deprem için yeni senaryo! Bektaş yanlış bilineni açıkladı: "Depremi yalnızca fay belirlemez" 2

"2025–26 araştırmaları, Kumburgaz çevresinde yeraltı sıcaklığı, kaya yapısı ve su/akışkan miktarının doğu–batı yönünde değiştiğini gösteriyor. Çukur: daha sıcak, zayıf ve akışkanlı, hareketi kolaylaştırabilir. Sırt: daha sağlam ve dirençli, gerilme biriktirebilir.

2025 M6.2 depremi çukur boyunca ilerleyip doğudaki sırt sınırında durdu. Sırt başlatır, çukur taşır, bir diğer sırt durdurur.

"MARMARA'DA DEPREMİ YALNIZCA FAYIN HAREKETİ BELİRLEMEZ"

Sonuç: Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez. Denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarda önemli faktör"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara
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