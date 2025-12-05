Adana’daki suç örgütlerine silah getiren 2 şüpheli tutuklandı: 53 tabanca ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç örgütlerine gönderilmek üzere kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.Ö. (44) ve M.S. (38) teknik ve fiziki takibe alındı. KOM ekipleri kent girişlerinde önlem alarak öncü olarak geldiği belirlenen M.Ö.’nün önünü kesip gözaltına aldı. Ardından gerisinden gelen M.S.’yi de takibe alıp aracı durdurup yakaladı. Araçta yapılan aramada bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenmiş karton kutuda 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü M.S. de olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinde silahların kendilerine ait olduğunu öne süren 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA