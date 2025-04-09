Adapazarı'nda ağaca çarpıp hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu yolu Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Y.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Y.E. ile yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
(İHA)
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