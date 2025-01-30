Adaylık mesajı mı? İmamoğlu "Yola çıktık, artık dönüş yok" dedi, açık açık çağrı yaptı: Tek yol erken seçim!

Hakkında açılan iki yeni soruşturma ve 'bilirkişi' çıkışıyla gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu "Tek yol erken seçim" dedi.

"Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyen İmamoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP’NİN ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlattığını anımsatan İmamoğlu, “Sayın Özgür Özel, son derece tarihi bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlatmıştır. CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.” dedi.

İmamoğlu, CHP’nin aday belirleme sürecini ön seçimle belirleyecek olmasının Türk demokrasisi açısından devrim niteliğinde oluğunu söyledi.

“BİZ BU YOLA ÇIKTIK, ARTIK DÖNÜŞ YOK”

Erken seçim çağrısını yineleyen İmamoğlu, “Sevgili vatandaşlarım, bu yol güllük gülistanlık bir yol değil. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu yolun sonu, aydınlık ve huzurdur. Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok. Her koşulda ve her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz.” diye konuştu.

“YARIN İFADEM ALINACAK”

Hakkındaki soruşturma nedeniyle yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini anımsatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için, İstanbul’un belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak.

"BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİM"

Demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek.

Her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”

ADAYLIK MESAJI MI?

İmamoğlu'nun bu videosu Cumhurbaşkanı adaylığı mesajı olarak yorumlandı.

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN ÖN SEÇİME GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını duyurmuş ve sandık kuracaklarını söyledi.

Yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirten Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" demişti.

CHP lideri, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurgulamış ve bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısı yapmıştı.