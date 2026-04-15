Adeta yok satıyor! Beklenmedik talep sonrası Apple üretimini artırdı

İddiaya göre, yüksek tüketici talebiyle karşılaşan Apple, birinci nesil MacBook Neo üretim hedefini 10 milyon adede çıkardı.

Adeta yok satıyor! Beklenmedik talep sonrası Apple üretimini artırdı
Enes Çırtlık

Apple, tüketici talebinin olağanüstü düzeyde olması nedeniyle tedarik zincirine, şirketin artık toplam 10 milyon adet birinci nesil MacBook Neo dizüstü bilgisayar üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

ÜRETİM 10 MİLYONA ÇIKIYOR

TechPowerUp'da yer alan habere göre, başlangıçta, MacBook Neo'nun piyasaya sürülmesiyle Apple, birinci neslin 5 ila 8 milyon adet satmasını bekliyordu. Ancak talep ilk beklentileri aştığı için Apple, bu talebi karşılamak üzere üretimi önemli ölçüde artırıyor.

Adeta yok satıyor! Beklenmedik talep sonrası Apple üretimini artırdı 1

Cupertino merkezli şirketin üretimi artırmasının kolay olduğu çünkü şirketin geniş bir üretim ortağı ağına erişimi olduğu belirtiliyor. Ancak bu da MacBook Neo'nun ana bileşeni olan A18 Pro çipinin TSMC tarafından istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesine bağlı.

İKİNCİ NESİL MACBOOK NEO İDDİALARI: NASIL OLACAK?

Ayrıca iddiaya göre Apple, 12 GB RAM ile gelecek olan yeni A19 Pro sayesinde genel sistemde önemli yükseltmeler içeren ikinci nesil MacBook Neo'yu da şimdiden planlıyor.

Mevcut MacBook Neo, mobil A18 Pro çipine ve 8 GB RAM'e sahip. Şirket, bu bilgisayarın içinde iPhone 16 Pro'nun yongasını yeniden kullanmayı tercih etmişti. Son söylentilere göre ise Apple, 2027'de MacBook Neo'nun donanımını yükseltebilir ve onu iPhone 17 Pro'larda bulunan A19 Pro ile donatabilir.

Ancak güncellenmiş MacBook Neo için henüz kesin bir çıkış tarihi yok.

