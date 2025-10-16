HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika: Adı Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı...

Son dakika... Bir dönem Sedat Peker'in videolarında adı geçen EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun kara para soruşturmasında gözaltına alındığı bildirildi. Aynı operasyonda aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 5 kişi gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz'ın çok yakını olduğu iddia edilen Çağlar Şendil de gözaltındaki isimlerden...

Son dakika: Adı Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı...
Ufuk Dağ

Son dakika haberi... İstanbul'da aralarından Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatıldı. 7 kişi gözaltına alındı. Cihan Ekşioğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu için İstanbul Valiliği daha önce koruma verildiğini doğrulamıştı.

Son dakika: Adı Sedat Peker in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı... 1
Sezgin Baran Korkmaz

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aynı operasyonda;

Sezgin Baran Korkmaz
Cihan Ekşioğlu
Çağlar Şendil
Melike Yüksel
Sinan Görkem Gökçe
Şaban Kayıkçı ve
Altan Keksin hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Adı Sedat Peker in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı... 2


Cihan Ekşioğlu

Yapılan operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan görkem Gökçe gözaltına alındı.

Son dakika: Adı Sedat Peker in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı... 3
Sezgin Baran Korkmaz ve Çağlar Şendil

ÇAĞLAR ŞENDİL VE ŞABAN KAYIKÇI DETAYI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden arasında Çağlar Şendil ve Şaban Kayıkçı var! Çağlar Şendil'in Sezgin Baran Korkmaz'ın kasası olduğu iddia ediliyordu. Şaban Kayıkçı ise Kervansaray ve Paramount Otel'in sahibi olan isim...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu
İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktıİkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
sedat peker Gözaltı Sezgin Baran Korkmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iktidar insanı bozar mutlak iktidar mutlak bozar
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.