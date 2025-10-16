Son dakika: Adı Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı...

Son dakika haberi... İstanbul'da aralarından Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatıldı. 7 kişi gözaltına alındı. Cihan Ekşioğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu için İstanbul Valiliği daha önce koruma verildiğini doğrulamıştı.



GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aynı operasyonda;

Cihan Ekşioğlu

Çağlar Şendil

Melike Yüksel

Sinan Görkem Gökçe

Şaban Kayıkçı ve

Altan Keksin hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan görkem Gökçe gözaltına alındı.



ÇAĞLAR ŞENDİL VE ŞABAN KAYIKÇI DETAYI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden arasında Çağlar Şendil ve Şaban Kayıkçı var! Çağlar Şendil'in Sezgin Baran Korkmaz'ın kasası olduğu iddia ediliyordu. Şaban Kayıkçı ise Kervansaray ve Paramount Otel'in sahibi olan isim...