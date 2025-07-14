Adıyaman bayraklarla donatıldı

Terörden zarar gören Adıyamanlı vatandaşlar, terör örgütünün silah bırakmasını sevinçle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı tarihi konuşmada yaptığı ‘bayrak’ çağrısı bölge halkı tarafından karşılık buldu.

Adıyaman’da esnaflar işyerlerine, çeşitli kuruluşlar cadde ve sokaklara Türk bayrağı astı. AK Parti İl Teşkilatı da vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, "Bu terörsüz Türkiye’ye adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm şehrimizi bayraklarla donattık. Aynı zamanda esnaflarımıza ve halkımıza bayraklarımızı dağıtarak bu sevincimizi onlarla da paylaştık. Vatandaşlarımız, bu anlamlı adımı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Biz de bu sevincin verdiği coşkuyla bütün bulvarlarımızı, sokaklarımızı ve caddelerimizi bayraklarla süsledik. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu terörsüz Türkiye ile birlikte 'Türkiye Yüzyılı' hedefine milletçe el birliğiyle çalışarak, en kısa zamanda ulaşacağız" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır