HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman Belediyesi'nden silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Adıyaman Belediye Başkanlığı, belediye ek hizmet binası bahçesinde yaşanılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Belediyesi'nden silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Adıyaman Belediyesi Başkanlığınca yapılan yazılı basın açıklamasında, "Bugün saat 09.00 sıralarında Saha Amirliği girişinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Belediyemiz tarafından da olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, kolluk kuvvetleri ve belediyemiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Flört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı varFlört çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
"Yapay zekaya sorup içmeyin!" Kabusu yaşayabilirsiniz"Yapay zekaya sorup içmeyin!" Kabusu yaşayabilirsiniz

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.