Adıyaman Belediyesi'nden silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Adıyaman Belediyesi Başkanlığınca yapılan yazılı basın açıklamasında, "Bugün saat 09.00 sıralarında Saha Amirliği girişinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Belediyemiz tarafından da olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, kolluk kuvvetleri ve belediyemiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır