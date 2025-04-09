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Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İsa U. idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer B., Ferit K., Sadık K., Serpil D., Serpil U. ve Ayşe U. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan toplam 8 yaralı, Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ise araçlar yoldan çektirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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