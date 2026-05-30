Adıyaman’da 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı kazada diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel C. (45) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen kaza sonucu aynı aileden Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Eymen Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun hayatını kaybetmiş, sürücülerden Veysel Coşkun ile karşı aracın sürücüsü Serkan S. ile araçta bulunan 24 yaşındaki Buse K. yaralanmıştı.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda gözaltına alınan sürücülerden Serkan S., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi’nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

