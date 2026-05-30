Bayram dönüşü dehşet! Tartıştığı sürücüyü darbetti

Olay, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP DARBETTİ

Bir cip sürücüsü, trafikte tartıştığı bir otomobilin sürücüsünün önünü kesip, aracından indi. Cip sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk atıp, boğazını sıktı.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN EŞİ DE YARALANDI

Bu sırada eşine yapılan saldırıyı önlemeye çalışan kadın da elinden yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin müdahalesiyle cip sürücüsü, aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil sürücüsü ve eşi, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır