HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adıyaman'da bir evi alevler sardı! Yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da bir evi alevler sardı! Yangın paniğe neden oldu

05.03.2025 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir evi alevler sardı! Yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında bulunan 3 katlı bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.b Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktıBeykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı
Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı!Dikenli tele takılan karaca yavrusunu ekipler kurtardı!
Anahtar Kelimeler:
yangın Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.