Adıyaman'da dehşet: Yol ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak sokak ortasında öldürüldü. Şüpheli M.A.’nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç’u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı.

EŞİNİ KATLETTİ, KIZ ÇOCUKLARI YARALANDI

Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli M.A.’nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

