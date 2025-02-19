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  4. Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü! Depremzedelere konut yapılırken iş makinesi kontrolden çıktı

Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü! Depremzedelere konut yapılırken iş makinesi kontrolden çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 13:00
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Adıyaman’da, depremzedeler için konutların inşa edildiği şantiyede kontrolden çıkan iş makinesi, faciaya yol açmadan operatör tarafından durduruldu. Büyük tehlike altında makineyi kontrol altına almaya çalışan operatör, paletlerin arasına düşmesine rağmen pes etmedi. İkinci denemesinde kabine girmeyi başaran operatör, iş makinesini durdurarak olası bir kazayı önledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü! Depremzedelere konut yapılırken iş makinesi kontrolden çıktı

6 Şubat 2023 depremi sonrası depremzedeler için konutların inşa edildiği İndere bölgesindeki şantiye alanında devam eden çalışmada, iş makinesi kontrolden çıkıp dönmeye başladı. İş makinesini kontrol altına almaya çalışan operatör, kabine girmek için harekete geçti.

MAKİNEYİ MAKİNE DURDURDU

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Hızla dönen iş makinesinin arasından kabine ulaşmaya çalışan operatör, paletlerin arasına düştü. Operatör, tehlikeye rağmen yeniden kalktı ve ikinci denemesinde kabine girip iş makinesini durdurdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman iş makinesi kontrol konut şantiye
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