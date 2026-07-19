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Adıyaman’da haşere ilaçlaması 26 kişiyi hastanelik etti

Adıyaman’da haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama esnasında ilaçtan etkilendiği iddia edilen 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, hastanede ziyaret ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman’da haşere ilaçlaması 26 kişiyi hastanelik etti
Mustafa Fidan

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Havalimanı yakınlarında haşereyle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sonucunda arazide tarım işçisi olarak çalışan 26 kişi iddialara göre sıkılan ilaçtan zehirlendi.

Adıyaman’da haşere ilaçlaması 26 kişiyi hastanelik etti 1

İLAÇLAMA SONRASI FENALAŞAN 26 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan 26 tarım işçisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da haşere ilaçlaması 26 kişiyi hastanelik etti 2

VALİ ZİYARET ETTİ BİLGİ ALDI

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, hastanede ziyaret ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Adıyaman hastane
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