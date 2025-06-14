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Adıyaman’da "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Adıyaman’da "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Trabzon’dan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" şeklindeki ihbar üzerine Yeni Mahalle 603. Sokak’ta bulunan adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu, evde karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında eşlerden birinin Trabzon’daki akrabalarını arayarak "Ben bunları öldüreceğim" dediği, akrabaların da bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.
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AİLE İÇİ TARTIŞMA

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adıyaman ihbar
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