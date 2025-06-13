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Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Gölbaşı Ulu Cami önünde cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Vakkas Atalay, Filistin'de yaşanan katliamların, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bir trajediye dönüştüğünü belirtti.

Atalay, "Masum sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu zulmü en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu trajik tablo, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları savunucularının vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bu basın açıklamasıyla, katil İsrail'e lanet, özgürlük ve hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek duygularımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteri, edilen duanın ardından sona erdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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