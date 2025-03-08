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Adıyaman'da kahreden olay: Yamaç paraşütü yapan doktor, düşüp öldü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 20:02
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Adıyaman'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış (50), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da kahreden olay: Yamaç paraşütü yapan doktor, düşüp öldü!

Olay, merkeze bağlı Ali Dağı mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa’da özel bir hastanede görev yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla geldiği dağda yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Kartalmış, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan paraşütten düşerek ağır yaralandı.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahir Kartalmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahir Kartalmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Adıyaman
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