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  4. Adıyaman'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

03.04.2025 15:59
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, İ.Z (40) yönetimindeki 27 BAS 332 plakalı minibüs ile E.K (50) yönetimindeki 02 AEV 665 plakalı kamyon, Kahta-Adıyaman karayolu Kukelan mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada İ.Z (40) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, İ.Z., olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İ.Z'nin cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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