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  4. Adıyaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

03.03.2025 09:14
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Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bilal Kurt (62), hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki otomobil, Hasancık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilal Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bilal Kurt'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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