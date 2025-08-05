Adıyaman'da marketten gasp olayına ilişkin bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen A.G, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı.
Marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının markette bir süre gezdikten sonra elindeki bıçakla müşterilerin yanında kasaya yaklaşması, kasiyeri kenara çektikten sonra bir miktar parayı alıp işletmeden çıkması yer aldı. (AA)
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