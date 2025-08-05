HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman'da marketten gasp olayına ilişkin bir kişi tutuklandı

Adıyaman'da elinde bıçakla bir markete girerek kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da marketten gasp olayına ilişkin bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen A.G, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının markette bir süre gezdikten sonra elindeki bıçakla müşterilerin yanında kasaya yaklaşması, kasiyeri kenara çektikten sonra bir miktar parayı alıp işletmeden çıkması yer aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO, gençler için enerji eğitim programı düzenliyorGençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO, gençler için enerji eğitim programı düzenliyor
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildiİran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için resmi açıklama geldi!

TFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendi

TFF'den resmi açıklama geldi! İlk hafta oynanacak 3 maç ertelendi

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu! Annesi, babası ve babasının eşi gözaltına alındı

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu! Annesi, babası ve babasının eşi gözaltına alındı

Yüksekova'ya Endonezyalı gelin

Yüksekova'ya Endonezyalı gelin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.