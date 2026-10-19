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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Kaza, Adıyaman merkezde bulunan İndere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Seda Nur Çoban, Ali Erdem, İmam Akar ve Zeliha Erdem yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken Seda Nur Çoban, Ali Erdem, İmam Akar ve Zeliha Erdem, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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