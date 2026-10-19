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Isparta'da sevindiren haber! Mahsur kalan 10 gönüllü kurtarıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında sevindiren gelişme yaşandı. Dün 3 gönüllüye sağ ulaşan ekipler, bugün düzenlenen ikinci operasyonla mahsur kalan 10 kişiyi daha kurtardı. Gönüllülerin güvenli bölgeye çıkarılması, saatlerdir haber bekleyen yakınlarına büyük sevinç yaşattı.

Isparta'da sevindiren haber! Mahsur kalan 10 gönüllü kurtarıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüden haber alınamaması üzerine dün 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından 11 ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sırasında gönüllülerin bulunduğu nokta dron yardımıyla tespit edildi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

İKİNCİ OPERASYONDA SEVİNDİREN HABER GELDİ

Bölgede mahsur kalan diğer 10 gönüllü için bugün öğle saatlerinde ikinci bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekipler, dağcılık tekniklerinden yararlanarak mahsur kalan 10 kişiye ulaştı.

Gönüllülerin güvenli bölgeye çıkarılmasıyla birlikte kendilerinden gelecek iyi haberi bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.

VALİ ERİN: "200'ÜN ÜZERİNDE ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV ALDI"

Kurtarılan gönüllülerle kriz merkezinde bir araya gelen Isparta Valisi Abdullah Erin, operasyonun zorlu koşullarda gerçekleştirildiğini belirterek çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan personelin büyük özveri gösterdiğini vurgulayan Erin, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün arkadaşlarımız çok özverili bir mücadele ortaya koydu. Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama ve kurtarma çalışmasına katılan arkadaşımız oldu. Riskli bir çalışma yürüttüler, çok şükür hepsi de sağlıklı. 14 kişilik bir ekip mahsur kalmıştı. Dün 3 arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde kurtardık. Sele kapılıp hayatını kaybeden bir vatandaşımızı da dün gece yukarıya çıkarma imkanı bulmuştuk. Hepsini sağlıklı bir şekilde çıkarmayı umuyorduk."

"DAĞCILIK TEKNİKLERİNİ KULLANARAK SAĞ ÇIKARDIK"

Mahsur kalan 10 gönüllüye ulaşmak için helikopter ve dron desteğinden yararlandıklarını anlatan Vali Erin, operasyonun ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Dün gece yerlerini tespit ettiğimiz ama ulaşamadığımız 10 arkadaşımız vardı. Bugün sabah helikopter desteği de alarak dronlarımız ve diğer hava araçlarımızı da devreye alarak ekiplerimizle birlikte kardeşlerimize ulaşmak için çaba sarf ettik. Arkadaşlarımız bazen kendilerini de riske atmak suretiyle oraya ulaşmaya çalıştılar. Neticesinde de öğleden sonra bir iletişim sağlandı. Mahsur kalan 10 arkadaşlarımızı da dağcılık tekniklerini kullanarak sağlıklı ve sağ bir şekilde buraya çıkarabildik."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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