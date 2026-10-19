Kamyon alevlere teslim oldu

Olay, Muğla-Aydın karayolu üzerindeki Kafaca kavşağında meydana geldi. Yatağan istikametinden Menteşe ilçesine doğru ilerleyen su yüklü kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.
Kafaca kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten kısa süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kamyonun kasa bölümüne sıçramasını engelledi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından kamyonda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Alevlerin etkisiyle aracın ön bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum