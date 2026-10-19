HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamyon alevlere teslim oldu

Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeki su yüklü kamyonda yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin kasa bölümüne ulaşması engellenirken kamyonun ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kamyon alevlere teslim oldu

Olay, Muğla-Aydın karayolu üzerindeki Kafaca kavşağında meydana geldi. Yatağan istikametinden Menteşe ilçesine doğru ilerleyen su yüklü kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.

Kafaca kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten kısa süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN YAYILMASINI ÖNLEDİ

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kamyonun kasa bölümüne sıçramasını engelledi.

KAMYONUN ÖN BÖLÜMÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından kamyonda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Alevlerin etkisiyle aracın ön bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddiaKim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia
Kızamık vakaları tırmanışa geçti: Tek bir kişi 18 kişiye bulaştırabiliyorKızamık vakaları tırmanışa geçti: Tek bir kişi 18 kişiye bulaştırabiliyor

Anahtar Kelimeler:
yangın kamyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.