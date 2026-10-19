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Bahçelievler'de 6 katlı apart otelde yangın

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 6 katlı apart otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçelievler'de 6 katlı apart otelde yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı apart otelden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Binada çıkan yangına vatandaşlar ve görevliler müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ BİNADA İNCELEME YAPTI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından 6 katlı apart otelde inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bahçelievler
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