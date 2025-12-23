HABER

Adıyaman’da raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında Mustafa Sığırcı idaresindeki traktör, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken lastiğin raylar arasında sıkışmasıyla traktörü mahsur kaldı. Bu esnada Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan yük treni, traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mustafa Sığırcı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sığırcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

