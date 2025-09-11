HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Besni ilçesi uzay çatı bölgesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs ile Mazlum Korkmaz (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Açılan ateş sonucu Korkmaz vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mazlum Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttıCan Holding soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı
New York’ta KGK ödül töreni ve sergisi 13 Eylül’deNew York’ta KGK ödül töreni ve sergisi 13 Eylül’de
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.