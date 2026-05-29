Adıyaman'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Veysel C. (45) idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır