Adıyaman'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Veysel C. (45) idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.
Kaynak: AA

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

