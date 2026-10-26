Adıyaman’da 64 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Abuzer Yıldırım İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 64 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi. Öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, biyolojik çeşitliliğin doğal yaşamın devamlılığındaki önemi ve çevrenin korunması konuları ele alındı.

Eğitimle öğrencilerin doğal kaynakların korunması, canlıların yaşam alanlarına duyarlılık gösterilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği eğitim programına iki okuldan toplam 64 öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır