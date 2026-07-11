Adıyaman’da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi’nde Ömer Faruk D. idaresindeki motosiklet ile Duygu Kılıç yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Duygu K’nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Esila K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ömer Faruk D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edilirken, Duygu K. ile Esila K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır