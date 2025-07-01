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Adli tatil 2025: Adli tatil ne zaman başlıyor? 2025 Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

Adli tatil, yargı sistemine yaz aylarında verilen bir ara olup, hem hukukçuların dinlenmesine olanak tanır hem de bazı dava süreçlerini etkiler. 2025 adli tatilinin ne zaman başlayıp biteceği ve hangi davaların bu süreçte görüleceği merak konusu. 2025 adli tatili ne zaman başlayacak ve bu süreçte hangi tür davalar görülmeye devam edecek? İşte adli tatile dair tüm merak edilenler haberimizde...

Adli tatil 2025: Adli tatil ne zaman başlıyor? 2025 Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Sedef Karatay

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yargı camiası ve dava süreçlerini takip eden vatandaşlar için adli tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Yargı sisteminin yoğun temposuna bir mola niteliği taşıyan adli tatil, 2025 yılında da belirli bir takvim çerçevesinde uygulanacak. Bu dönem, avukatlar, hakimler ve diğer yargı çalışanları için bir dinlenme ve yenilenme fırsatı sunarken, bazı davaların da ertelenmesine neden olabiliyor.

Adli tatil 2025: Adli tatil ne zaman başlıyor? 2025 Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır? 1

2025 ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

2025 yılı adli tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri henüz kesin olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, Temmuz ayının ilk haftası gibi başlaması ve Ağustos ayının sonuna doğru sona ermesi beklenmektedir. Kesin tarihler, ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak duyurularla netleşecektir. Bu nedenle, dava süreçlerini takip edenlerin ve yargı çalışanlarının, resmi açıklamaları yakından takip etmeleri önemlidir.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil süresince, tüm davalar ertelenmez. Özellikle aşağıdaki türdeki davalar, adli tatil boyunca da görülmeye devam eder:

  • İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talepleri: Hak kaybının önüne geçilmesi amacıyla, bu tür talepler adli tatilde de değerlendirilir.
  • Nafaka Davaları: Mağduriyetin önlenmesi için nafaka davaları adli tatilde de görülmeye devam eder.
  • Velayet Davaları: Çocukların menfaatleri gözetilerek, velayet davaları da adli tatilde ele alınabilir.
  • Tutuklu İşlere İlişkin Davalar: Tutuklu sanıkların bulunduğu davalar, yargılamanın hızla sonuçlandırılması gerektiği için adli tatilde de görülür.
  • Acil ve Süreli İşler: Kanunen belirli bir süre içinde yapılması gereken işler (örneğin, itiraz süreleri), adli tatilden etkilenmez.

Adli tatil 2025: Adli tatil ne zaman başlıyor? 2025 Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır? 2

Bu sayılanlar dışında, her mahkemenin kendi takdirine göre acil addedilen ve gecikmesinde sakınca bulunan diğer davalar da adli tatil süresince görülebilir. Bu nedenle, davanızın adli tatilden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda en doğru bilgiyi, davanızı takip eden avukatınızdan veya ilgili mahkemeden almanız önemlidir.

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Hukuk dava tatil Adliye adli işlem
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